Cargo si capovolge al largo della Georgia: tratti in salvo i 4 membri dell’equipaggio

Recuperati i 4 membri dell’equipaggio del cargo capovoltosi ieri davanti al porto di Brunswick, in Georgia: sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

La compagnia sudcoreana proprietaria della nave ha ringraziato le autorità statunitensi per il soccorso prestato, offrendo collaborazione per gestire eventuali danni all’ambiente.

Il cargo Golden Ray si è ribaltato su un fianco e ha preso fuoco mentre lasciava il porto, con a bordo oltre 4mila veicoli.

I membri dell’equipaggio si erano rifugiati in alcune cabine: per liberarli è stato necessario aprire un varco nello scafo della nave.