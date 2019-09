Casaleggio: “Mattarella ha letto il risultato su Rousseau”

Milano, 3 set. (AdnKronos) (Gat/Adnkronos)

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “probabilmente ha letto il risultato della votazione sul blog. Non mi è mai stato richiesto da parte di Mattarella di comunicarglielo” in altro modo. Lo dice Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau, parlando con la stampa dei risultati della .

“Spero che il nuovo governo sia più solido di quello passato – aggiunge – e che i partner di governo si comportino in modo più corretto e leale dello scorso”.

Casaleggio parla dell’innovazione che Rousseau ha introdotto: “Lo strumento digitale ha aperto nuove forme di partecipazione che prima non erano possibili, forme di partecipazione democratica dei cittadini rispetto alla comunità, al Paese”. “Sono soddisfatto per la grande partecipazione. E un mio, un nostro grande risultato su Rousseau, che sicuramente sarebbe stato molto apprezzato da chi Rousseau l’ha ideato, quindi un pensiero va anche a lui”, ribadisce, facendo riferimento al padre, Gianroberto Casaleggio.