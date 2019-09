Il Castello di Titignano in Umbria è luogo ideale per l’Astroturismo

Tra il verde ed i campi coltivati dell’Umbria, sul Lago di Corbara, c’è un borgo medievale pieno di fascino in cui è possibile tornare ad ammirare le stelle e la Via Lattea: il Castello di Titignano, ad Orvieto in provincia di Terni, ottiene la Certificazione di Qualità “​I cieli più belli d’Italia​” da parte di Astronomitaly​ ​-​ ​La​ ​Rete​ ​del​ ​Turismo​ ​Astronomico.

La destinazione umbra – meta scelta per trascorrere vacanze all’insegna di benessere, relax e divertimento, ma anche per celebrare cerimonie in un contesto unico – si distingue ora come uno dei luoghi migliori d’Italia in cui osservare il firmamento e vivere emozioni sotto il cielo stellato.

Il Castello di Titignano ha ottenuto infatti il massimo riconoscimento della Certificazione “I cieli più belli d’Italia” – livello GOLD, conferito dal team di Astronomitaly dopo averne valutato la qualità “astroturistica”.

La location è un luogo pieno di fascino, dove ogni dettaglio è gestito con criteri manageriali e al contempo con una sensibilità dal sapore familiare.

La struttura offre diverse proposte che consentono di vivere le tradizioni e le bellezze dell’Umbria, dall’enogastronomia – cucina tipica e produzione vinicola propria – alle attività e allo sport – piscina, trekking, mountain bike, campo da tennis, campo da calcetto e passeggiate nelle vicine Todi e Orvieto – fino al panorama naturalistico e al soggiorno in camere accoglienti con diverse soluzioni di stile.

Il Castello di Titignano aggiunge così il cielo stellato al suo paesaggio da cartolina e al suo impegno per valorizzare il patrimonio naturale: un panorama diurno con vista unica sulla natura incontaminata ed il Lago di Corbara ed un panorama notturno in cui perdersi ammirando le stelle e la Via Lattea.

Per far vivere emozioni a contatto con il cielo stellato il Castello di Titignano ed Astronomitaly propongono da due anni consecutivi il ciclo di eventi “Notte di Stelle al Castello di Titignano” e sono già al lavoro per organizzare nuove esperienze a contatto con il cielo.

La Certificazione ideata da Astronomitaly mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato di qualità – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia.