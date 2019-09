Centinaia di incendi in Australia: Queensland e New South Wales in fiamme, evacuazioni e case distrutte

Please wait...

Gli incendi stanno devastando la costa orientale dell’ Australia : la maggior parte divampa nel Queensland meridionale , dove almeno 18 famiglie sono rimaste senza casa dopo che le fiamme hanno distrutto le loro abitazioni. Vigili del fuoco impegnati anche nel New South Wales , dove un pompiere è rimasto gravemente ferito. Gli incendi, alimentati da raffiche di vento fino a 90 km/h hanno distrutto 10 case nell’area di Sarabah, nell’entroterra della Gold Coast. Altre 7 sono state consumate dalle fiamme a Stanthorpe, dove durante la notte centinaia di persone sono state costrette all’evacuazione. La premier del Queensland Annastacia Palaszczuk ha supplicato i residenti nella zona a rischio a rispettare qualsiasi ordine di evacuazione e ha garantito che sarà offerto aiuto a tutti coloro che sono rimasti senza casa.

