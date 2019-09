La Cina si prepara ad affrontare il tifone Mitag: allerta meteo ed evacuazioni

La Cina si prepara all’arrivo del tifone Mitag: sono state attivate le procedure di emergenza di livello 4, e sono stati evacuati oltre 23mila residenti delle zone costiere della provincia sud-orientale del Fujian.

Secondo il centro meteorologico nazionale, Mitag, il 18° tifone del 2019, dovrebbe raggiungere in serata la parte nord-orientale di Taiwan e spostarsi verso nord per poi effettuare il “landfall” domani sulle zone costiere della provincia di Zhejiang.

Nelle prossime ore Mitag potrebbe provocare forti piogge in alcune parti di Shanghai e nelle province di Fujian, Zhejiang e Jiangsu.