Cisl: Sbarra, ‘Inas è grande rete umana di sussidiarietà’

Roma, 14 set. (AdnKronos) – “L’Inas Cisl è una grande rete umana di sussidiarietà. Siamo riconoscenti a chi, in questi anni, ha costruito sulla solidarietà praticata”. A scandirlo è stato Gigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl, che ha così sottolineato il ruolo del patronato, questa mattina a Roma, in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario dell’istituto. L’iniziativa si è aperta con le parole di Gigi Petteni, presidente dell’Inas Cisl. “Inas è una storia di persone al servizio delle persone” ha sottolineato Petteni.

A ripercorrere i momenti più rilevanti di questa storia ci ha pensato Aldo Carera, presidente della Fondazione Pastore, che ha voluto mettere in evidenza come – sin dai primi anni di vita ‘ l’istituto abbia rappresentato un soggetto con una visione, quella della Cisl, fondata su valori di solidarietà.

“Assicuratevi -ha quindi rimarcato Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei – di mantenere sempre un impegno che generi dignità non solo per il prossimo, ma anche per chi vive la relazione con l’altro come costitutiva”.