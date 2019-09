La città più sicura del mondo? Si trova in Asia. L’Europa fuori dal podio

Un’indagine del settimanale britannico Economist ha monitorato 60 città, utilizzando parametri relativi a 4 campi principali (digitale, salute, livello di infrastrutture, sicurezza personale), stabilendo, per la 3ª volta consecutiva, che Tokyo è la città più sicura al mondo: la capitale giapponese si è classificata al 1° posto nel settore della prevenzione dei disastri naturali, per il basso livello di attacchi informatici e per i tassi di criminalità estremamente ridotti.

In classifica Tokyo precede Singapore e Osaka, mentre la prima città europea è Amsterdam, al 4° posto. Per l’Italia Milano e Roma si piazzano rispettivamente alla 29ª e 30ª posizione.

Fanalino di coda tra le 60 città prese in in considerazione, la capitale nigeriana Lagos, e Caracas, al 59° posto.