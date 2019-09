Clima: 77 Paesi si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra, obiettivo azzeramento nel 2050

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in chiusura del summit sul clima a New York, ha reso noto che sono 77 i Paesi che si sono impegnati a ridurre le loro emissioni di gas serra, fino ad azzerarle entro il 2050.

“C’è ancora molta strada da fare, ma qualcosa sta cambiando“, ha dichiarato Guterres.

Tra i 77 Paesi virtuosi non figurano i maggiori inquinatori, cioè Cina, India, Stati Uniti, Russia e Giappone.