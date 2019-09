Clima: la battaglia “non ci sarebbe stata senza social network”

“La battaglia del Clima dei ragazzi non ci sarebbe stata senza i social media. Cosa sarebbe stata la battaglia di Greta senza i social? 20 anni fa sarebbe andata a manifestare raccogliendo al massimo un trafiletto su un giornale“: lo ha dichiarato oggi Enrico Letta, sul palco di Cesenatico in occasione dell’evento conclusivo della Summer School di politica. “Quel mondo di ieri non puo’ continuare cosi’, non possiamo continuare con quei consumi, se lo faremo distruggeremo il pianeta. Dobbiamo stare attenti a evitare un cortocircuito. Per salvaguardare l’ambiente non dobbiamo smettere di crescere, e’ un messaggio sbagliato“.