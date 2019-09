Clima, l’ambientalista Francesco Bertolini: “I verdi dicono bugie, oggi è di moda creare il nemico”

L’ambientalista Francesco Bertolini sulle pagine di Libero ha spiegato le sue idee riguardo il movimento ambientalista, che oggi ha in Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese, il suo volto e la sua voce. Bertolini dice di “assistere con occhi benevoli al movimento attivato” da Greta, ma puntualizza alcune cose che non condivide sui suoi estremismi, sia riguardo le emissioni di anidride carbonica che la plastica. “L’improvvisa illuminazione verde sembra che abbia fulminato parecchie persone, tutto improvvisamente è diventato carbon neutral, quando 25 anni di trattati internazionali non hanno prodotto nessun risultato significativo sul fronte della riduzione delle emissioni. Forse sarebbe il caso di ripensare gli obiettivi e le modalità di raggiungimento degli stessi”, ha spiegato.

“A proposito di plastica, ormai il plastic free è il nuovo mantra. Anche qui come per le emissioni di Co2, il 90% della plastica che finisce negli oceani proviene da dieci fiumi, nove dei quali in Asia. Ciò non toglie che nel Mediterraneo ci sia una, sconosciuta ai più, concentrazione altissima di microplastiche invisibili ai nostri occhi quando ci immergiamo in presunte acque incontaminate. La plastica ha migliorato la vita di tutti noi, ma oggi è divenuta il male assoluto. Il governo sta pensando di incentivare la vendita di prodotti sfusi, per ridurre il packaging. La grande distribuzione già molti anni già aveva provato a vendere detersivi e altri prodotti alla spina, ma la risposta del mercato fu molto deludente e queste iniziative furono sostanzialmente abbandonate. In India, il governo sta promuovendo e spingendo per aumentare la quota di prodotti confezionati, perché questo ridurrebbe le contaminazioni e i rischi alla salute di milioni di indiani che oggi vanno incontro a tutte le infezioni possibili derivanti da cibo contaminato”, ha aggiunto.

“I temi ambientali sono complessi, il packaging è nato per garantire la salubrità e la conservazione dei prodotti, anche in questo caso va combattuto il suo abuso e il suo non corretto smaltimento, non va demonizzato. Eppure oggi è di moda creare il nemico, in politica come nell’ambiente. I motori diesel sono diventati un altro serial killer, quando i motori di nuova generazione inquinano meno di quelli a benzina, ma ormai la percezione, che oggi è la realtà, identifica e modifica scelte industriali ed economiche dei Paesi, con una politica incapace di avere una visione d’insieme e a lungo termine […] Cambiare i modelli di misurazione della ricchezza dei Paesi sarebbe davvero un passo storico. Se ne parla da 30 anni; forse oggi Gretini e cretini improvvisamente green riusciranno a combinare qualcosa, ma fino a quando pregiudizi e analisi superficiali guideranno le scelte normative, la strada rischia di essere molto lunga e accidentata”, ha concluso Bertolini.