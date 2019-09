Clima, Bjorn Lomborg: “Le soluzioni a prezzi accessibili sono meglio delle esagerazioni, investire in ricerca e sviluppo green”

Dopo il Climate Action Summit e il discorso di Greta Thunberg, l’alone di “esagerazione intorno al riscaldamento globale è più grande che mai”, ha scritto Bjorn Lomborg, direttore del Copenhagen Consensus Centre, su China Daily. “Mentre alcuni continuano erroneamente a insistere che il riscaldamento globale è una storia inventata, molti altri insistono, sempre erroneamente, che affrontiamo un’imminente crisi climatica. Per esempio, ci viene costantemente detto che i cambiamenti climatici sono responsabili dell’aumento delle condizioni meteo estreme, come alluvioni, siccità e cicloni. Ma l’Intergovernmental Panel on Climate Change dell’ONU ha trovato le prove che non sostengono le affermazioni secondo cui alluvioni, siccità e cicloni stanno aumentando”, ha continuato.

Gli scienziati hanno detto che “c’è scarsa fiducia in una tendenza osservata a scala globale” per la siccità, “una mancanza di prove riguardo il segno della tendenza nell’entità e/o frequenza delle alluvioni su scala globale” e “nessuna tendenza significativa osservata nella frequenza ciclonica globale nell’ultimo secolo”. Inoltre, gli scienziati hanno scoperto che l’attuale riscaldamento globale causato dall’uomo non può essere ragionevolmente collegato ad alcuno di questi fenomeni di meteo estremo: “Globalmente, c‘è poca fiducia nell’attribuzione dei cambiamenti nell’attività ciclonica all’influenza umana”, “scarsa fiducia nel rilevamento e nell’attribuzione dei cambiamenti nella siccità” e scarsa fiducia “che i cambiamenti climatici antropogenici abbiano influenzato la frequenza e l’entità delle alluvioni”. Ma questo non significa che il problema non esista”, secondo l’esperto.

Per Lomborg, dietro questa retorica esagerata intorno al riscaldamento globale, ci sono “quasi 3 decenni di politiche sbagliate”. “Le promesse fatte a Rio de Janeiro nel 1992 e il Protocollo di Kyoto del 1997 per ridurre le emissioni di carbonio hanno raggiunto poco o nulla. A 3 anni dall’Accordo di Parigi sul clima, solo 17 Paesi sono sulla buona strada. Di fatto, da quando sono iniziate le discussioni sul clima nel 1992, il mondo ha emesso tanta anidride carbonica dai combustibili fossili quanto tutta l’umanità abbia fatto prima di allora dall’inizio dei tempi. La ragione per questo persistente fallimento e la causa delle esagerazioni di oggi è che le politiche per ridurre le emissioni di carbonio sono incredibilmente costose. L’Accordo di Parigi probabilmente costerà tra 1 trilione e 2 trilioni di dollari all’anno, rendendolo il trattato più costoso della storia. Ed è straordinariamente costoso ridurre le emissioni nette a zero. Sebbene molti politici promettano casualmente che questo dovrebbe essere l’obiettivo, pochi osano chiedere quanto costerà. Una relazione richiesta dal governo della Nuova Zelanda ha scoperto che raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050 costerebbe ogni anno a quel Paese più del suo intero attuale bilancio nazionale annuale, e questo è lo scenario migliore, con costi che più realisticamente raddoppiano al 32% del PIL”, ha spiegato Lomborg.

“I sostenitori delle politiche climatiche estremamente costose sembrano credere che l’unico modo per superare questi costi esorbitanti con gli elettori sia spaventare le persone. Purtroppo, è improbabile che questo approccio funzioni. Non solo sta inutilmente trasformando il clima in una questione più polarizzante, ma potrebbe anche danneggiare la credibilità della scienza, poiché la ricerca è sempre più vista come un tentativo di parte per spingere una particolare politica piuttosto che come una ricerca disinteressata della verità. Anche come strategia politica, sembra destinata a fallire, poiché con l’aumento dei costi, vedremo più proteste per le strade, come quelle in Francia, o eventuali perdite di voti come quelle in Australia, Brasile e Filippine poiché gli elettori si rivolgono ai politici che promettono di annullare le costose politiche climatiche”, ha continuato l’esperto.

“Invece di spaventare gli elettori ad accettare i combustibili fossili che costano di più, dovremmo innovare il prezzo dell’energia green: quando diventerà più economica del carbone e del petrolio, tutti vi passeranno. Dagli anni ’80, la spesa dei Paesi dell’OCSE per la ricerca e lo sviluppo per ridurre le emissioni di carbonio è scivolata dallo 0,06% del PIL a meno dello 0,03%. Possiamo (e dovremmo) investire molto di più nella ricerca e nello sviluppo green. Sarebbe molto più economico delle attuali politiche e avrebbe molte più probabilità di successo. Possiamo rivendicare il centro pragmatico del dibattito solo se smettiamo di accettare le incessanti esagerazioni climatiche. I cambiamenti climatici sono un problema e c’è bisogno di una soluzione intelligente e attenta ai costi per affrontarlo”, ha concluso Lomborg.