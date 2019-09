Clima, Stefano Boeri: “Le metropoli producono il 75% delle emissioni di CO2”

“Le metropoli del mondo, che consumano il 70% delle risorse naturali e producono il 75% delle emissioni globali di CO2, sono tra le principali cause dell’attuale crisi ambientale”. A dirlo è il presidente della Triennale di Milano, Stefano Boeri, nel corso del suo intervento al Forum Engie green friday, nel giorno delle manifestazioni per il clima del Friday for future.

“E’ necessario quindi intervenire subito attraverso una serie di strategie e azioni concrete – dalla mobilità elettrica alla riqualificazione energetica degli edifici, dall’uso di energia pulita alla forestazione urbana – per provare a fermare il cambiamento climatico, partendo proprio dalle città“, ha aggiunto Boeri. “A Milano – ha concluso – il progetto ForestaMi, a cui aderirà anche Engie, prevede la piantumazione di 3 milioni di alberi da qui al 2030 all’interno dell’area metropolitana e rendera’ Milano una capofila nella forestazione urbana e nella lotta al cambiamento climatico”.