Clima, Conte: “Determinazione a investire anche con meccanismi incentivanti per le aziende”

Riferendosi alle questioni ambientali e climatiche, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato che “nell’Unione Europea sta maturando un atteggiamento diverso, nei primi consigli c’era un atteggiamento piu’ resistente. Ora la Germania ha annunciato una svolta, noi abbiamo un primato sulle energie rinnovabili e abbiamo annunciato un Green New Deal. C’e’ la determinazione a investire anche con meccanismi incentivanti per le aziende che dimostreranno di orientare il paese verso un atteggiamento di maggior rispetto delle biodiversita’, attenzione ai cambiamenti climatici, economia circolare. Questo si trasformera’ in vantaggi per chi fara’ proprie queste prassi rispetto a chi rimarra’ indietro“, ha spiegato il premier intervenendo alle giornate del lavoro a Lecce. “Nel marzo scorso, con il ministro Costa, abbiamo incontrato a Palazzo Chigi i ragazzi del Friday For Future e ci siamo detti che questo contributo non va lasciato che maturi per strada, ma va fatto entrare nei palazzi. Lo slancio, il coraggio e la lucidita’ di quei ragazzi ci saranno di supporto“.