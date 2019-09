Clima, Conte: “Ieri il primo sciopero per mio figlio 12enne”

“Ieri c’è stata una straordinaria partecipazione dei nostri giovani” alle marce per il clima del terzo Fridays For Future globale, “mio figlio di 12 anni ha fatto il primo sciopero della sua vita, gliel’ho concesso. I giovani che hanno riempito le piazze sono sensibili al problema dei cambiamenti del clima e questo ci deve far ben sperare”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in visita al Villaggio Coldiretti a Bologna.

“Vengo dall’assemblea generale dell’Onu – ha proseguito Conte – C’è un’attenzione nuova che mi fa ben sperare su questo tema”. “Un importante allarme è arrivato dall’agenzia ambientale europea su ondate estreme di caldo, siccità, alluvioni, che rischiano di impoverire i terreni, di alterare i cicli biologici, di compromettere le attività agricole. E’ un problema serio. Dobbiamo lavorare con strategia, con visione. Se oggi non adottiamo contromisure, tutto il nostro mondo cambierà e il nostro settore ne soffrirà per primo”.