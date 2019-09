Clima, Conte all’ONU: in Italia “nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riassume il lavoro svolto in questi giorni in USA in un post pubblicato su Facebook: “Lotta ai cambiamenti climatici, un nuovo modello di sviluppo sostenibile, confronto con i giovani per indirizzare le scelte del domani. Le due giornate qui a New York per la 74ª sessione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite sono state intense e importanti. Fra poco si rientra in Italia, concentrati sul grande lavoro che ci aspetta”.

In Italia, ha dichiarato il premier in occasione del suo intervento all’Assemblea dell’ONU, “abbiamo inaugurato una nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile, un progetto che mette al centro soluzioni che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rispondono alle urgenze che assillano la società”.

“L’Italia è in prima linea nel contrasto al cambiamento del clima” ma “non basta e non può bastare, serve un radicale cambio di paradigma culturale. Per questo vogliamo inserire la tutela dell’ambiente, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali della Costituzione, significa porre a fondamenta del patto sociale una nuova concezione nei rapporti tra noi, il pianeta e le generazioni future“.

“Concordiamo sull’esigenza di un’azione globale per rispondere alla sfida” dei cambiamenti climatici. “E’ di queste ore la notizia che un ghiacciaio sul versante del Monte Bianco rischia di collassare. E’ un allarme che non può lasciarci indifferente. Deve scuoterci tutti e mobilitarci. Continueremo a seguire e incoraggiare la mobilitazione dei giovani“.