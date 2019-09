Clima: la COP26 si terrà a Glasgow, in Italia tutte le riunioni preparatorie

Glasgow è stata scelta dalle Nazioni Unite come sede della 26ª Conferenza sulle parti per il Clima (COP26), in agenda per fine 2020: le riunioni preparatorie si svolgeranno tutte in Italia, come previsto dalla partnership tra Scozia e il nostro Paese. A Glasgow sono attesi oltre 30mila delegati che parteciperanno al vertice globale sul clima, accanto a 200 leader mondiali.

“Una decisione che sancisce il nostro ruolo da leadership nell’azione sul Clima“, ha spiegato Roseanna Cunningham, segretaria del governo scozzese sul cambiamento climatico.

“Quale posto migliore di Glasgow per confrontarci sulle risposte globali per far fronte alla crisi del Clima su scala mondiale. E’ una delle cittù più sostenibili della Gran Bretagna e ha tutte le carte in regola per ospitare eventi internazionali di alto profilo“, ha dichiarato Claire Perry, presidente di COP26 per la Gran Bretagna.