Clima: #emergenzaclimaticaitalia raggiunge 50mila firme

“L’opinione pubblica è dalla nostra parte e le prime 50mila firme raccolte a sostegno di #EmergenzaClimaticaItalia ne sono la dimostrazione. La mobilitazione della società civile e di tutti coloro che vogliono un’Italia 100% rinnovabile, leader nella battaglia contro i cambiamenti climatici, chiede a Conte un serio impegno per riconoscere l’emergenza climatica, premessa indispensabile perché il green new deal sia collegato a una vera transizione energetica e non solo una risposta, seppur positiva, alla crisi economica”. Così il presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della petizione #EmergenzaClimaticaItalia che ha raccolto 50mila firme su Change.org.

“L’azione del governo deve guardare al bene del Paese e a quello dei cittadini ecco perché, per evitare nuovi lutti e disastri, chiediamo subito la dichiarazione di emergenza climatica per l’Italia. Serve dare un forte segnale di civiltà”, aggiunge.

Al risultato della mobilitazione on line segue la consegna delle prime adesioni alla senatrice Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, e al vicecapogruppo del Pd al Senato, Dario Stefano. De Petris ha ringraziato i promotori della petizione #EmergenzaClimaticaItalia perché “si tratta di un tema che i cittadini vivono sulla propria pelle”. La petizione #EmergenzaClimaticaItalia è promossa su Change.org da Fondazione UniVerde, Sos Terra Onlus, Opera2030 e supportata da Marevivo, GreenStyle, Lifegate, TeleAmbiente, Cetri Magazine e Duegradi.