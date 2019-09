Clima: in Europa Agosto 2019 il 2° più caldo degli ultimi 40 anni

Copernicus, il programma europeo per l’osservazione satellitare della Terra che si avvale del Centro europeo per le previsioni meteorologiche di medio termine ECMWF, ha reso noto che in Europa agosto 2019 è stato il 2° più caldo degli ultimi 40 anni, preceduto solamente dall’agosto del 2010, con 0,53°C sopra la media del trentennio 1981-2010.

L’estate che sta per terminare è la 4ª più calda in Europa degli ultimi 40 anni: la temperatura media rilevata da giugno ad agosto è stata infatti superiore di 1,1 gradi rispetto alla media.