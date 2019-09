Clima: europarlamentari all’Onu per sostenere l’impegno dell’Ue

“Riscaldamento climatico sara’ la parola d’ordine dei prossimi 30 anni”: lo afferma Pietro Fiocchi, europarlamentare membro della commissione ambiente, che ha partecipato al summit dell’Onu sul clima con la delegazione del Parlamento Europeo, composta da membri delle commissioniambiente e sviluppo economico. Il suo messaggio e’ stato quello di assicurare la massima attenzione da parte europea al tema del climate change in tutti i suoi aspetti, dai fattori economici al raggiungimento degli obiettivi ambientali in cui l’Europa e’ leader mondiale.

“L’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra e’ assolutamente condivisibile – afferma Fiocchi – e il suo raggiungimento dipende da tre aspetti: il primo e’ la sostenibilita’, ci devono essere i tempi e le risorse per il raggiungimento degli obiettivi. Il secondo e’ l’applicazione totale a livello mondiale, poiche’ in assenza di questo principio assisteremo ad uno spostamento delle attivita’ produttive verso paesi meno ‘virtuosi’. Infine – prosegue Fiocchi – il dialogo: ci sono circa 50 milioni di pescatori e cacciatori in Europa, invece di criminalizzarli, usiamoli come polizia ambientale. E’ nel loro interesse preservare l’ambiente, altrimenti la loro passione muore. Questo e’ un problema serio, che spostera’ incredibili risorse, ma andra’ gestito nella maniera corretta”