Clima, la Germania fa sul serio: 54 miliardi entro il 2023, 100 entro il 2030

La Germania fa sul serio nella lotta contro il cambiamento climatico: il governo tedesco si è impegnato per 54 miliardi di euro entro il 2023, e 100 miliardi entro il 2030, per finanziare un robusto piano di tutela dell’ambiente. Le cifre sono contenute nel pacchetto di misure salva-clima concordate all’interno della Grosse Koalition.

La somma dei 50 miliardi sarà resa disponibile entro il 2023, rende noto ancora la Sueddeutsche Zeitung. Dopo 18 ore di trattativa è stato messo a punto un “pacchetto solido e ben calibrato”, riferiscono fonti di governo. Oggi pomeriggio il pacchetto sarà presentato ufficialmente dal governo. A fronte di un’aumento dei prezzi di diesel e benzina e dei costi sulle emissioni di gas serra degli edifici, la tassa sull’elettricita’ verde sara’ ridotta a partire dal 2021, rende noto Dpa.

“Si tratta di sfruttare la chance della protezione del clima per modernizzare la nostra economia e creare nuovi posti di lavoro con un futuro promettente”: lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz nel presentare le misure salva-clima concordate dopo lunghe trattative che peseranno per 54 miliardi di euro entro il 2023. Il ministro ha aggiunto che sono pianificati massicci investimenti e occorre per tanto creare nuove fonti di entrate. Tra queste il ministro ha fatto riferimento all’aumento delle tasse sui biglietti aerei e all’aumento delle tasse per i veicoli piu’ inquinanti. “Con il pacchetto sul clima facciamo seriamente”, ha dichiarato Scholz.

Riduzioni per i treni, aumenti per gli aerei

Aumenti dell’iva sui biglietti aerei e diminuzione sulle tariffe ferroviarie a partire dal primo gennaio 2020: c’è anche questo tra le misure concordate dalla Grosse Koalition in Germania, che confermano la direzione a favore di una mobilita’ sostenibile emersa nei giorni scorsi sulla stampa. Lo riferisce la Dpa. Questa è una delle misure presenti nel documento di 22 pagine che riassume l’insieme di iniziative prese dal governo tedesco.

Merkel: “Oggi non viviamo in modo sostenibile”

“Quello che mi colpisce come scienziata” ha proseguito Merkel “è quando Greta Thunberg dice ‘United behind the science’. Qui non facciamo ideologia, facciamo qualcosa per cui ci sono massicce evidenze” scientifiche. La cancelliera ha spiegato con queste parole il perché del pacchetto miliardario di misure salva-clima. “Se qualcuno mi chiede perché ci abbiamo messo tante ore, rispondo perché questo è ciò che distingue la politica dalla scienza” e “la politica si confronta con ciò che è possibile” ha detto la cancelliera in riferimento “all’impazienza dei giovani” che fuori dalla cancelleria stamattina sfilavano nella dimostrazione di Fridays for Future. La cancelliera ha poi annunciato che il vertice sul clima diventerà una commissione permanente che lavorera’ sulle tematiche del cambiamento climatico. Il nuovo organo sara’ incaricato di monitorare l’applicazione delle misure presentate oggi e prendere i correttivi necessari.