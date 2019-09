Clima, Greta contro i senatori USA: “Non vi impegnate abbastanza”

L’attivista svedese 16enne Greta Thunberg ha rimproverato i senatori statunitensi della task force per i cambiamenti climatici: “Ci state provando ma non fate abbastanza“, ha dichiarato la giovane, che il 20 settembre, alla vigilia del “Climate Action Summit”, parteciperà a New York allo sciopero mondiale a sostegno della lotta contro il cambiamento climatico. “Risparmiate i complimenti, non invitateci a parlare per dirci quale fonte di ispirazione siamo perché se poi non agite non serve a nulla,” ha proseguito Greta.

Greta guiderà la marcia a New York da Foley Square e terrà poi un comizio a Battery Park.