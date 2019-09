Clima, Libero durissimo su Greta Thunberg: “I suoi allarmi privi di fondamento, le sue balle sono evidenti”

Da quando Greta Thunberg ha pronunciato il suo discorso sul clima alle Nazioni Unite, le critiche intorno alla 16enne svedese diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici sono aumentate. Per molti, il discorso in cui parlava di “estinzione di massa”, di “gente che soffre, gente che muore” e di “interi ecosistemi che stanno collassando” è stato iconico e di grande ispirazione. Per molti altri, invece, le sue parole sono ancora una volta cadute nell’allarmismo, hanno assunto toni catastrofistici e hanno finito per alimentare quel senso di panico intorno alla questione clima. Un gruppo di 500 scienziati ha scritto una lettera all’ONU in cui riporta che “non c’è un’emergenza climatica” e che “la scienza climatica dovrebbe essere meno politicizzata, mentre le politiche climatiche dovrebbe essere più scientifiche”.

Dopo le dure parole di Vittorio Feltri (“La gente crede solo alle balle”), il giornalista Renato Farina in un articolo su Libero ha rincarato la dose sugli allarmi lanciati dalla giovane svedese, ritenuti “privi di fondamento” e dunque “balle, menzogne, cialtroneria apocalittica”. “Non è vero che la totalità della comunità scientifica sia d’accordo con Greta, anzi solo una piccola minoranza appoggia il suo estremismo francamente fanatico. Persino chi dà molto peso alle cause antropiche nelle mutazioni climatiche, si guarda bene dal mettere timbro di scienza a farneticazioni populiste, dogmatiche, oscurantiste, inossidabili al dubbio, come quelle che ci hanno invaso tutti e invasato molti”, ha scritto Farina.

Su Greta, il giornalista ha proseguito: “La sua eccezionalità gonfiata con abilità mostruosa dai genitori […] ci è stata imposta. Questa ragazza dagli spaventi e dalle ire tipiche degli adolescenti è stata addobbata con formidabili dichiarazioni di incantamento da autorità politiche e religiose quale profeta di verità assolute (sostenute non da calcoli ed esperimenti, ma dalla pura enfasi retorica), presa in braccio dall’Onu senza che avesse combinato nulla […] e collocata sul carro come una dea di una nuova religione”. Sebbene usi parole molto dure, Farina specifica di non avercela con la giovane svedese, ma “con l’immagine pubblica che è stata estratta da lei trasformandola in icona mistica, quasi fosse l’unica anima pura e innocente in un mondo dove gli adulti sono tutti criminali che hanno tolto il futuro ai giovani ed anzi osano essere ancora vivi e magari timidamente alzare il dito e dire: provaci quello che dici”.

Dopo aver citato la Groenlandia, (”la Terra Verde”), la glaciazione del Seicento e il buco dell’ozono, Farina ha concluso: “Vogliamo che si smonti questo palco galattico su cui viene trascinata per catechizzarci una ragazzina ignorante come una capretta, la quale è competente solo sui suoi sentimenti montati come panna acida da chi finge di volerle bene, e invece le fa marinare la scuola”.