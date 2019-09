Clima, Merkel esorta Pechino: “Protezione e responsabilità di tutti”

“La protezione del clima è responsabilità di tutti”. E’ quanto ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel nel corso del suo viaggio in Cina, esortando la comunità internazionale ad agire. Parlando con gli studenti dell’Università di Huazhong, nella città di Wuhan, la Merkel ha sottolineato che il cambiamento climatico è causato da tutti, ed è per questo che tutti dovrebbero occuparsene.

“Date le dimensioni e il potere economico della Cina, la comunità internazionale ha bisogno di un contributo importante da questo Paese”, ha affermato la cancelliera, per la quale, di fronte alla globalizzazione, è necessario avere regole comuni. “E’ necessaria un’azione multilaterale, non il protezionismo, come ad esempio nel commercio. Dopo tutto, il protezionismo fa male a tutti noi”, ha detto Merkel. La cancelliera, che è in Cina con una grande delegazione di imprese, ha in programma di visitare oggi un’azienda di forniture per auto che fa parte di una società tedesca. Ieri ha tenuto colloqui a Pechino con il Primo Ministro Li Keqiang e il presidente Xi Jinping. Tra gli argomenti trattati la disputa commerciale tra Cina e Stati Uniti, con la “speranza che la controversia possa concludersi rapidamente”, e i disordini in corso ad Hong Kong.