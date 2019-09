Clima, Ministro Gualtieri: “Da subito grande piano di investimenti green”

“Nella prossima finanziaria aumenteremo gli investimenti. Un paese che riduce e non aumenta gli investimenti non ha futuro e nella ottica pluriennale istituiremo un grande fondo dedicato alla transizione ecologica dell’economia, già da subito, e ci batteremo anche perché gli investimenti in questa area siano scorporati dal calcolo del deficit a livello europeo“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato a “In mezz’ora” su Rai 3. “Noi vogliamo affrontare grandi nodi strutturali del paese e sul clima ad esempio dovremo mettere in campo misure serie che guardano alle prossime generazioni. Quindi la componente green new deal di un grande piano di investimenti e di misure che sostengano la trasformazione dell’economia verso la sostenibilità ambientale è un grande pilastro molto radicale che questo governo vuole fare“.