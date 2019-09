Clima, piante e animali a rischio: l”Arca di Noè’ di Coldiretti a Bologna

Una sorta di ‘Arca di Noe” dove scoprire le piante e gli animali della fattoria italiana messi a rischio dai cambiamenti climatici: sarà una delle protagoniste del “Villaggio Contadino” organizzato dalla Coldiretti nel centro di Bologna, da domani fino a domenica prossima.

La giornata inaugurale coinciderà con il terzo sciopero globale per il clima. E proprio la sostenibilità ambientale sara’ uno dei temi al centro dell’iniziativa di Coldiretti: previsto l’arrivo nel capoluogo emiliano di migliaia di agricoltori nel cuore della città (da piazza XVIII Agosto al parco della Montagnola) in uno spazio di 50mila metri quadrati. Annunciata in mattinata la presenza, insieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini, dei ministri Teresa Bellanova e Stefano Patuanelli.

“Il surriscaldamento non solo inaridisce i pascoli fa soffrire gli animali e minaccia l’attività di allevamento ma – spiega l’organizzazione degli imprenditori agricoli – mette a rischio anche i prodotti tipici del made in Italy e le coltivazioni anche per l’arrivo di ‘specie aliene’ che saranno mostrate per la prima volta nella ‘Teca degli orrori’ allestita per l’occasione”.

Nella tre giorni della manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali, rappresentanti della societa’ civile, studiosi, sportivi e artisti che discuteranno di alcune ricerche elaborate per l’occasione dalla Coldiretti sui temi dell’alimentazione, del turismo dell’ambiente, della scuola e della salute, ma non mancheranno spettacoli di animazione e concerti.