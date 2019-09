Il clima, il suolo, gli ecosistemi terrestri: contenuti, numeri e prospettive dell’ultimo rapporto IPCC

Un atteso rapporto speciale dell’IPCC indaga le interazioni tra gli ecosistemi terrestri e la sostenibilità dell’uso del territorio e del suolo rispetto ai cambiamenti climatici. Le prospettive di ridurre le emissioni di gas serra, le implicazioni su aspetti molto importanti quali l’agricoltura, la sicurezza alimentare, le foreste, la desertificazione. Un lavoro che ha richiesto la collaborazione di centinaia di studiosi di tutto il mondo che hanno analizzato le pubblicazioni scientifiche disponibili sull’argomento. I nodi centrali del Report e la sua sintesi per i decisori politici (Summary for Policymakers) verranno illustrati da esperti italiani in un webinar per media, stakeholder e scienziati in programma il 10 settembre.