Clima: Trump “snobberà” il Climate Action Summit

Il presidente Trump sarà il secondo speaker della 74ª edizione dell’Assemblea generale dell’Onu, dopo il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, come da tradizione. Il tycoon, che “snobberà” il “Climate Action Summit“, ha intenzione di rivendicare i successi degli Stati Uniti: “Diremo che gli Stati Uniti sono il Paese più grande del mondo. Non siamo mai stati così forti e non siamo mai stati meglio“, ha anticipato il presidente.

Trump parteciperà ad una serie di incontri bilaterali a margine dei lavori dell’Assemblea dell’ONU ma tra tra i leader dell’Europa occidentale vedrà solo il premier britannico.

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto ai circa 60 leader mondiali che parteciperanno al summit sul cambiamento climatico “di portare azioni concrete e non discorsi” al vertice.