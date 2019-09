Clima, vertice Onu a New York: il Brasile escluso dai relatori

Tutto pronto a New York per il vertice Onu sul clima che si terrà lunedì prossimo e che è stato convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il governo brasiliano è stato escluso dalla lista dei relatori: “Il Brasile non ha presentato alcun piano con iniziative per migliorare il suo impegno” per l’ambiente, ha dichiarato Luis Alfonso de Alba, rappresentante di Guterres per l’organizzazione dell’evento.

I vasti incendi in Amazzonia saranno uno dei temi inclusi nell’agenda dell’incontro, in cui presenteranno le loro proposte Francia e Gran Bretagna, tra gli altri Paesi. “Non c’è più tempo per i discorsi, dobbiamo concentrarci sull’azione”, ha detto De Alba, spiegando perché è stato deciso di escludere la delegazione brasiliana dalla lista di 63 nazioni che presenteranno i loro programmi con obiettivi e scadenze.

“Se me lo lasciassero fare, parlerei”, ha commentato il ministro dell’Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, che ha criticato la decisione dell’Onu di escludere il Brasile dalla lista di relatori iscritti al vertice. Salles arriverà sabato prossimo negli Stati Uniti per partecipare alla riunione ambientale di lunedì. Intanto, a Brasilia, Bolsonaro ha incontrato alcuni suoi consulenti per preparare il discorso che terra’ martedi’ prossimo all’apertura dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, sempre a New York. L’esclusione del Brasile dalla lista di relatori del vertice sul clima “è una decisione corretta delle Nazioni Unite, perché gli attori globali devono dimostrare impegno per il clima per avere spazio a quel tavolo”, ha dichiarato Jennifer Morgan, direttore esecutivo di Greenpeace.