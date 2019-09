Clima, WWF: il Panda chiede un “New Deal” all’Assemblea Generale dell’ONU [VIDEO]

“Se sono qui è perché il tempo sta per scadere“. Esordisce così il Panda che, in un video di animazione ideato da Paolo Marcellini (che ne ha curato anche la regia) e doppiato da Luca Ward parla all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel video del WWF Italia il Panda dal podio sferza i delegati dei Paesi dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: “Appena 50 anni fa la mia specie era praticamente estinta. Grazie al lavoro del WWF ed ai suoi sostenitori oggi siamo salvi. Ora, però, moltissime altre specie sulla Terra sono in pericolo. Ed è vostra la responsabilità”.

“L’Amazzonia è in fiamme e la deforestazione ovunque colpisce le comunità più deboli, gli animali e il clima. I crimini che state perpetrando non sono solo crimini contro la Natura. Sono crimini contro voi stessi. Sono crimini contro l’Umanità”. Il video si conclude con un appello del Panda: “Vi chiediamo un New Deal, una vera rivoluzione ecologica che guidi la vostra economia. Diventate protagonisti della soluzione: NOW OR NEVER!“.

Il WWF chiede un impegno senza precedenti ai leader mondiali con una Dichiarazione Straordinaria per la Natura e le Persone. In occasione di UNGA 74 (UN General Assembly di New York) il WWF, in collaborazione, tra gli altri, con UNDP, Fondazione ONU, WEF e Club di Roma ha organizzato un Leader Event a cui hanno assicurato il loro intervento Capi di Stato e di Governo di molti Paesi che si svolgerà il 23 settembre 2019 pomeriggio (dalle 18.30 alle 19.30 ora locale) a New York nel Palazzo delle Nazioni Unite e a cui sarà presente tra gli altri il primo vicepresidente della CE Frans Timmermans. Per l’Italia sarà presente il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che porterà il sostegno del Governo italiano al percorso verso il New Deal for Nature and People che sarà avviato nell’UNGA 74, l’assemblea Generale dell’Onu. In occasione del Leader Event che si svolgerà una volta concluso il Summit sul Clima si chiederà ai leader globali di sostenere proprio nei giorni dell’Assemblea Generale dell’ONU l’urgenza di una Dichiarazione ONU per la Natura e le Persone, riconoscendo che i cambiamenti climatici e la perdita di natura sono diventati un’emergenza globale e che si rende necessaria un’azione che metta al centro delle decisioni dei governi la natura, avviando di fatto percorso verso l’accordo globale del 2020.

“È urgente un’assunzione di responsabilità e un’azione politica dei leader mondiali”, dice la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi che spiega: “Siamo ad un passaggio irripetibile della storia umana. La nostra è la prima generazione consapevole del suo impatto devastante sul Pianeta, ma anche l’ultima generazione che può fare qualcosa prima che sia troppo tardi. I leader mondiali hanno l’occasione, per affrontare di comune accordo la più grande sfida che della nostra epoca e per sostenere un accordo che abbia la forza di assicurare il futuro dell’umanità: ci auguriamo che sappiano coglierla evitando di continuare a rimandare quello che non è più possibile rinviare. NOW OR NEVER”.

Che significato ha una Dichiarazione di Emergenza per la Natura e per il Pianeta. Nel 2020 il mondo ha bisogno di vedere un impegno politico globale dei leader mondiali nell’affrontare l’emergenza planetaria e nel conseguire importanti traguardi per il clima, la natura, gli oceani e le persone. Il WWF crede che questa possa tradursi in una Dichiarazione di Emergenza per la Natura e le Persone da sottoscrivere nel 2020 in occasione dell’apertura dell’UNGA 75 o in occasione di un evento collegato al Summit sulla Natura previsto a settembre del prossimo anno.