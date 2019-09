Cmc: Cancelleri, ’52 mln da transazione Anas, boccata d’ossigeno’

Palermo, 30 set. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda la questione Cmc è già all’Avvocatura dello Stato l’atto di transazione tra Cmc e Anas che porterà 52 milioni di euro alla società ravennate e darà una boccata d’ossigeno”. Lo ha detto a Palermo il vice ministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, aggiungendo: “Poi c’è al vaglio anche la possibilità di differire le penali sui cantieri Empedocle 2, il tratto che collega Caltanissetta ad Agrigento. Questo darà la possibilità all’Anas di poter pagare direttamente i piccoli fornitori. Così risolviamo anche un problema di liquidità e di mantenimento in vita di tutte le società che in subappalto hanno lavorato per Cmc”.