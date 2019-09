Lunedì 16 settembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’Hotel Ariston di Paestum (Sa), si terrà il convegno dal titolo “Come cambia il territorio. Cambiamenti climatici e sviluppo: strumenti di supporto all’adattamento locale”, promosso dalla Fondazione CMCC, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata MTN Company, ed il patrocinio del Parco Archeologico di Paestum, il Comune di Capaccio, l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno ed il Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli.

Il convegno introdurrà la 14ª edizione del CLM Assembly, evento internazionale per la valutazione degli scenari meteo-climatici (che si svolgerà dal pomeriggio del 16 al 20 settembre sempre presso l’Hotel Ariston) durante il quale climatologi provenienti da tutto il mondo e dai principali Enti europei di ricerca sul clima (tra cui il German Meteorological Service, la Brandeburg University of Technology Cottbus ed il Federal Institute of Technology of Zurigo) si confronteranno, con approfondimenti e valutazioni, sugli impatti economici e sociali degli aspetti climatici.