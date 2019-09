Congresso di diabetologia: l’Italia dei giovani ricercatori si fa onore a Barcellona

Caterina Conte dell’Università ‘Vita-Salute San Raffaele di Milano è tra i quattro vincitori dell’EFSD Future Leaders Mentorship Programme for Clinical Diabetologists. Il premio, che ha una durata di tre anni, mira a coltivare la futura generazione di leader nella ricerca diabetologica, affiancando questi ragazzi a mentori di riconosciuta fama e aprendo loro le porte delle più prestigiose istituzioni di ricerca internazionali. Il premio è sostenuto da un grant non condizionato di Astra Zeneca. E’ un premio che guarda al futuro, che anzi mira a costruire il futuro della ricerca in diabetologia, individuando i futuri leader e dando loro la possibilità di crescere, acquisendo maggiori competenze nelle tre aree cardine della diabetologia clinica, della ricerca e della comunicazione. Un premio che apre per questi ragazzi la strada verso le principali istituzioni europee, affidati ad un importante mentore che supervisionerà un loro progetto di ricerca e costruirà su misura per loro un programma educativo che consentirà a questi leader in erba di rifinire le loro expertise cliniche e di ricerca, di migliorare la capacità di presentare i loro progetti di ricerca illustrandoli ad una platea congressuale o scrivendo un articolo per una rivista scientifica.

Ai premiati viene offerta la possibilità di prendere parte ai principali congressi internazionali di diabetologia (EASD e ADA), nell’ambito dei quali potranno presentare i risultati delle loro ricerche. I premiati di quest’anno sono:

. Caterina Conte, Università Vita-Salute San Raffaele – Milan, Italy

Mentore: Michael Roden, DDZ Düsseldorf – Germany

. Konstantinos Toulis, AHEPA University Hospital – Thessaloniki, Greece

Mentore: Michael Nauck, Ruhr University of Bochum – Germany

. Mohammad Alhadj Ali, Cardiff University – UK

Mentore: Chantal Mathieu, University of Leuven – Belgium

. Claudia Cavelti-Weder, University Hospital Basel – Switzerland

Mentore: Marjo-RiittaJarvelin, Imperial College London – UK

L’Italia torna a salire sul podio dei premiati anche per il Rising Star Symposium & EFSD Research Fellowship dell’ EASD (European Association for the Study of Diabetes). A ricevere il prestigioso riconoscimento è Domenico Tricò, dell’Istituto di Scienze della vita, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il premio è dedicato ai giovani astri nascenti della ricerca in diabetologia che svolgano la loro attività in Europa e mira ad incoraggiare la progettazione di ricerche innovative in questo campo. E’ sostenuto da un grant incondizionato di Novo Nordisk.

I premi verranno assegnati in un speciale sessione del congresso dell’EASD a Barcellona il 17 settembre. Questi I premiati 2019:

. Domenico Tricò: Institute of Life Sciences, Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa – Italy

Post-prandial hypoglycaemia after RYGB in type 2 diabetes: impact on cognitive and cardiac function

. Shafqat Ahmad: Department of Medical Sciences, Uppsala University – Sweden

Molecular Signatures of Meat Intake and Risk of type 2 diabetes

. Irene Miguel-Escalada: Bioinformatics and Genomics, CRG Barcelona – Spain

Molecular dissection of a new genome regulatory programme that underlies beta cell formation

. Ivana Nikolic: CNIC, Madrid – Spain

T-cells and stress – novel regulators of obesity development