La Corporate Diplomacy al centro dell’incontro di domani all’Oasi 2030 di Milano

Un nuovo appuntamento all’Oasi 2030 di Milano, il giardino nel centro di Milano, gestito dall’Università di Pavia e dal WWF, creato per parlare di scienza, ambiente, comunicazione,

Lunedì 30 settembre, alle ore 18, si parlerà di Racconti di Corporate Diplomacy. Si tratta della presentazione del volume Corporate Diplomacy. Perché le imprese non possono più restare politicamente neutrali (Egea Editore). Intervengono Vittorio Cino (European Affairs Director di Coca-Cola Company) e Andrea Fontana (Presidente di Storyfactory e direttore didattico di MUST), autori del volume. L’introduzione dell’incontro è affidata a Flavio Ceravolo, direttore scientifico di MUST, “Master Universitario in Marketing Utilities and Storytelling Techniques dell’Università di Pavia.

Oasi 2030 è un giardino segreto nel centro di Milano, tecnologico e naturalistico insieme, pensato per accogliere laboratori, conferenze, esperienze aperte al pubblico sui temi dell’agenda ONU 2030, sulla sostenibilità (sociale e ambientale). Dedicato agli adulti, agli studenti e anche ai bambini, lo spazio è gestito dall’Università di Pavia e dal WWF, con un calendario autunnale di eventi che spaziano dai cambiamenti climatici all’editoria sostenibile, dalla corporate diplomacy alla registrazione dei suoni della natura. Non mancano proposte per le scuole e laboratori didattici.