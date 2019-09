Cosmetici venduti come fanghi termali in realtà erano a base di bentonite, utilizzato per le lettiere dei gatti

Il N.A.S. di Catania nel corso di un controllo all’interno di una fabbrica di cosmetici, sita nella provincia di Messina, ha sequestrato circa 600 confezioni di cosmetici a base di bentonite (minerale argilloso utilizzato anche per le lettiere dei gatti per il suo alto potere assorbente e per la rapida eliminazione dei cattivi odori), etichettate fraudolentemente come fango termale vantante proprietà terapeutiche, preventive e curative. I prodotti, che venivano venduti anche tramite internet, ammontanti ad un valore di 20mila euro circa, sono stati posti sotto sequestro penale ed il proprietario dello stabilimento è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di frode in commercio e commercializzazione online di cosmetici non conformi.