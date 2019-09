Costiera Amalfitana: conclusa oggi l’operazione Marine Litter

“Conclusa oggi l’operazione Marine Litter in Costiera Amalfitana iniziata il 6 Agosto con interventi costanti. Da quella data, la sentinella del mare “Marine Litter” ha pattugliato tutta la Costiera Amalfitana da Vietri a Positano e viceversa con l’obiettivo di individuare eventuali rifiuti galleggianti. Sottolineiamo da subito che il mare della Costiera Amalfitana è pulito ma anche che da oggi lo è ancora di più. Il catamarano dal 12 settembre ad oggi ha raccolto 8kg di plastica e 15 kg circa di materiale organico”: lo ha affermato Raffaele Di Leva, Amministratore della Multiservice di Positano, specializzata in pulizie e che con Alicost, impresa attiva nel settore del collegamento marittimo, ha rappresentato il braccio operativo dell’operazione Marine Litter.

“Dall’inizio delle operazioni abbiamo “pescato” circa 23 Kg di prodotti in plastica e 45 Kg di materiale organico come ad esempio alghe, posidonia, tronchi ed anche scarti di cibo. Alla fine di questa operazione straordinaria nata dall’idea innovativa di un Distretto Turistico di mettere insieme anche un’Area Marina Protetta quale quella “Punta Campanella”, un Parco quale quello dei Monti Lattari – ha continuato Di Leva – imprese ed enti pubblici è importante fare alcune riflessioni legate a due aspetti: l’avere trovato scarti di cibo ma anche arance in mare significa che è necessario intervenire sensibilizzando la popolazione ed i turisti lungo le spiagge. Altra riflessione è sulla pulizia dei fiumi. Infatti gran parte di questo materiale lo abbiamo trovato dopo piogge e particolari eventi atmosferici“.

Il Distretto Turistico della Costiera Amalfitana, l’Area Marina Protetta “Punta Campanella” ed il Parco dei Monti Lattari hanno messo in campo un’azione senza precedenti con la Sentinella del mare, catamarano Marine Litter che ogni giorno ha raccolto i rifiuti galleggianti da Vietri a Positano. Un intervento che rientra nella più ampia operazione #iloveamalficoast che comprenderà altre azioni importanti ed incisive al fine di rendere la Costiera Amalfitana sempre più sostenibile.

“La fattiva collaborazione di questa estate tra Area Marina Protetta “Punta Campanella” e distretto turistico è l’evidenza – ha dichiarato Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta Punta Campanella – che le aree protette devono essere presidi culturali sul e per il territorio“.

In Costiera tutti insieme in difesa dell’Ambiente

“Prima il debutto con successo di Litter Hunter il robot marino, inventato da una Startup green campana che, comandato da un particolare drone aereo ha controllato il mare lungo le spiagge della Costiera, individuato e raccolto i rifiuti galleggianti se presenti – ha continuato Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana – poi l’azione di sensibilizzazione sulle spiagge, fatta a tappeto nei confronti di tutti i presenti, ed ancora Marine Litter con la Sentinella spazzamare che dal 6 Agosto ad oggi ha costantemente pattugliato l’intera Costiera Amalfitana: tutte azioni ideate dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana e che sono state possibili grazie alla sinergia con l’Area Marina Protetta “Punta Campanella”, con l’Ente Parco dei Monti Lattari, con tutte le Amministrazioni Comunali, con gli uffici di competenza, con la Guardia Costiera, con la Capitaneria di Porto e con i privati. Si è formata una grande alleanza che ha visto insieme, per la prima volta, imprese private, albergatori, un Distretto Turistico, un’Area Marina Protetta ed un Parco in difesa del mare, dell’ambiente. Si tratta di un metodo innovativo per l’Italia”.

L’operazione #iloveamalficoast con il catamarano Marine Litter, è solo una parte dell’ampio progetto sostenibilità iniziato e voluto dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana, del quale seguiranno già nei prossimi giorni altre azioni molto significative ed innovative.