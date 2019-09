Cristiano Ronaldo: “il sesso con la mia Georgina meglio del gol in rovesciata alla Juve”

Cristiano Ronaldo ha realizzato alcuni dei gol piu’ belli della storia della Champions League. L’attaccante juventino, intervistato da Piers Morgan per ‘Good Morning Britain’, si e’ lasciato andare a dettagli piccanti sulla sua relazione con la bella Georgina Rodriguez. Alla domanda del giornalista che gli ha chiesto se il suo gol di rovesciata contro la Juventus quando giocava nel Real Madrid fosse stato “migliore del sesso“, l’asso portoghese ha risposto sicuro: “No. Migliore del sesso con Gio, no!“. A Morgan CR7 ha raccontato i suoi piani di matrimonio con la giovane spagnola conosciuta nel 2016: “Un giorno ci sposeremo di certo. E’ anche il sogno di mia madre. Gio e’ fantastica, e’ mia amica e sono innamorato di lei. Io le apro il mio cuore e lei il suo“. Nell’intervista ci sono anche diversi passaggi commuoventi come quelli sulla morte del padre. Quando all’attaccante bianconero sono state mostrate alcune immagini del genitore, morto a 52 anni per problemi con l’alcool, mentre diceva di essere orgoglioso del figlio, e’ scoppiato in lacrime. “Non ho mai visto questo video prima, mai. Ho bisogno di queste immagini per mostrarle alla mia famiglia“, ha detto Cristiano. “Non conosco mio padre al 100%. Era un alcolizzato e non ho mai avuto una normale conversazione con lui. Era difficile – ha continuato il campione – non ha mai visto quello che sono diventato e non mi ha mai visto vincere i miei premi“, ha concluso.

Qui tutte le immagini e l’intervista: