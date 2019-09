Crociera sostenibile: Royal Caribbean propone ai crocieristi 1.400 tour sostenibili

Per la Giornata mondiale del turismo Royal Caribbean Cruises Ltd. ha annunciato l’apertura delle prenotazioni per 1.400 tour sostenibili dai Caraibi al Mediterraneo e non solo.

Organizzati da tour operator sostenibili e certificati, questi speciali itinerari sono disponibili per tutti i marchi di Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) – Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Azamara – e includono esperienze uniche in tutto il mondo, dal kayak lungo la costa occidentale di Maiorca, nuotare in un fiume sottorraneo in cenote Maya a Cozumel, vendemmiare nei vigneti della Pizzorno Winery a Montevideo, in Uruguay.



L’iniziativa è nata nell’ambito dell’intesa con il World Wildlife Fund (WWF) all’interno della quale RCL si è impegnata a offrire ai propri passeggeri – entro il 2020 – 1.000 tour realizzati da operatori certificati secondo lo standard GSTC (Global Sustainable Tourism Council) creato dalle Nazioni Unite. Raggiungendo e superando l’obiettivo quasi un anno prima del previsto, RCL sottolinea il proprio impegno a operare in modo sostenibile e fornire ai propri ospiti escursioni a terra responsabili.



“I nostri ospiti sono ansiosi di esplorare e scoprire nuovi luoghi e culture e vogliamo fare la nostra parte per garantire che queste destinazioni continuino a prosperare – ha dichiarato Roberta Jacoby, Managing Director Global Tour Operations di Royal Caribbean Cruises Ltd. – Per raggiungere l’obiettivo abbiamo attivamente collaborato con i nostri tour operator partner e con il team dedicato del Global Sustainable Tourism Council.”



L’interazione con i tour operator indipendenti di tutto il mondo è stata fondamentale. Insieme a GSTC, il team del Global Tour Operations di RCL ha condotto sessioni informative per sensibilizzare i tour operator partner sull’impegno della Compagnia, l’importanza della certificazione e delle attività sostenibili nonché il processo per ottenere la certificazione dagli organismi di certificazione accreditati della GSTC.

Gli standard GSTC – noti come GSTC Criteria – si basano su quattro temi principali: un’efficace pianificazione della sostenibilità, la massimizzazione dei benefici sociali ed economici per la comunità locale, la valorizzazione del patrimonio culturale e la riduzione degli impatti negativi sull’ambiente.



“L’impegno di Royal Caribbean Cruises nell’offrire escursioni a terra sostenibili e i risultati ottenuti finora non hanno precedenti – afferma Jim Sano, Vice Presidente del programma Conservation Travel del WWF. – Questa iniziativa non solo aiuta l’obiettivo di conservazione del WWF, ma aumenta il livello di sostenibilità per l’intero settore dei viaggi”.

Il team ha lavorato con l’ente di certificazione accreditato GSTC Travelife, fornendo accesso a materiali di formazione e strumenti di reportistica per aiutare gli operatori turistici a ottenere la certificazione GSTC. I tour operator hanno anche avuto accesso a webinar e seminari dedicati in occasione di fiere del settore, ottenendo visibilità e riconoscimento sui siti web dei marchi RCL e dei tour collaterali.



“GSTC elogia Royal Caribbean per aver intrapreso queste importanti iniziative incoraggiando gli operatori turistici ad adottare e ottenere la certificazione accreditata GSTC per le pratiche di turismo sostenibile – ha dichiarato Randy Durband, CEO di GSTC. – Gli sforzi di Royal Caribbean per incrementare l’offerta globale delle escursioni sostenibili e certificate rappresentano un momento fondamentale per l’industria delle crociere. Avere quasi 1.400 tour nel portfolio di Royal Caribbean è una pietra miliare importante e ci congratuliamo con loro per i loro continui sforzi.”



Nel 2016 Royal Caribbean ha stretto una partnership con il WWF, con l’impegno di raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità in tre aree chiave: riduzione delle emissioni, approvvigionamento alimentare sostenibile e gestione delle destinazioni. Questo sforzo porta l’azienda a ragionare oltre le sue attività autonome e sostiene il turismo sostenibile e i mezzi di sussistenza nelle destinazioni toccate da RCL.