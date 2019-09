“Il decreto clima non prevede e non vuole creare nessuna penalizzazione al settore dell’agricoltura. Chiedo invece collaborazione al mondo dell’agroalimentare italiano per offrire quegli utili contributi tecnici affinché il dl clima venga perfezionato anche con il loro aiuto. Nessun allarme, quindi. Gli agricoltori cosi come gli allevatori e i pescatori sono i nostri migliori alleati”. Lo precisa il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in una nota.