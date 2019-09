Detersivo nell’acqua minerale: Auchan richiama milioni di bottiglie [NOME e DETTAGLI]

Allerta detersivo nell’acqua minerale: Auchan ha richiamato dai supermercati milioni di bottiglie. Nello specifico il richiamo è relativo alle bottiglie PET da 5 litri per la “presenza di detergente“. Al momento il richiamo riguarda la Francia, ma il rischio potrebbe estendersi in altri Paesi: si stanno effettuando controlli precauzionali.

L’allarme è stato lanciato dalla Francia attraverso il Sistema rapido di allerta europeo alimenti (RASFF) riportata dal portale della direzione generale della Concorrenza, affari dei consumatori e controllo delle frodi (DGCCRF).

Il prodotto interessato è l’acqua di sorgente di montagna “Fonte dei Pirenei” con marchio Auchan.

In una nota, Auchan ha dichiarato: “Tutti i prodotti vengono rimossi dalla vendita tuttavia alcuni di questi sono stati commercializzati prima del ritiro. Si consiglia ai clienti che hanno acquistato questo prodotto di non consumarlo e riportarlo al negozio Auchan dove verranno rimborsati. Un numero di telefono (accesso gratuito) è disponibile per i clienti che hanno ulteriori domande, questo è 0800 227 227.”