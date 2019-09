Diabete e obesità, Beneduce: “C’è carenza di medici, occorre garantire le cure”

“Obesità e diabete stanno minando alla base l’aspettativa di vita dei nostri concittadini, procurando l’allarme di esperti internazionali, in questi giorni riuniti a Barcellona per il 55esimo Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd). Tutto questo dovrebbe far riflettere Stati come l’Italia che oramai, a causa della carenza di medici, non riescono neanche più a garantire le cure primarie agli ammalati sui territori”. Lo dice Flora Beneduce, consigliere regionale e componente della Commissione Sanita’ della Campania.

“Lo studio presentato in Spagna e condotto su un campione di 9.556 soggetti ha dimostrato che l’obesità è il fattore di rischio primario, aumentando di 6 volte la probabilità di ammalarsi di diabete 2” sottolinea Beneduce. “Eppure noi campani dovremmo essere i paladini della dieta mediterranea, che il prossimo anno compie un decennio dal riconoscimento UNESCO, ed invece subiamo sempre più gli effetti di cattivi stili di vita che sono associati ad un aumento del 20% del pericolo di ammalarsi” conclude Beneduce.