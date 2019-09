Diabete: rischio triplo per 3 categorie di lavoratori

Secondo uno studio pubblicato su “Diabetologia”, presentato al 55° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete (EASD) da un team del Karolinska Institutet di Stoccolma, sono 3 le categorie di lavoratori che sarebbero maggiormente esposte al rischio diabete: si tratta di autisti, lavoratori del settore manifatturiero e addetti alle pulizie. Per queste persone le possibilità di incappare nella malattia sono 3 volte maggiori rispetto, ad esempio, agli insegnanti universitari o ai fisioterapisti.

A fare la differenza, spiegano gli autori, è la prevalenza di fattori di rischio legati allo stile di vita.

Gli scienziati, guidati da Sofia Carlsson dell’Institute of Environmental Medicine, si sono concentrati sull’associazione tra il rischio di diabete di tipo 2 e le 30 professioni più comuni. E’ stato utilizzato il registro della popolazione svedese per identificare tutti i cittadini svedesi nati tra il 1937 e il 1979: tra questi, tra il 2001 e il 2013 sono state assunti sul posto di lavoro 4.550.892 persone e queste costituivano il campione dello studio. Se la prevalenza complessiva del diabete nella popolazione attiva svedese nel 2013 risultava del 4,2% (5,2% negli uomini; 3,2% nelle donne), il dato variava dal 7,8% nei lavoratori manifatturieri di sesso maschile e dall’8,8% nei conducenti di autoveicoli, a solo il 2,5% negli scienziati informatici. Tra le donne, la prevalenza del diabete era più alta tra le lavoratrici del manifatturiero (6,4%), le assistenti di cucina (5,5%) e le addette alle pulizie (5,1%) e la più bassa tra le dirigenti specializzate (1,2%). Un’analisi separata degli over 55 ha rivelato che, negli uomini, la prevalenza del diabete era del 14,9% nei lavoratori manifatturieri, del 14,2% nei conducenti di veicoli a motore e del 13,1% negli impiegati d’ufficio. Nelle donne di età superiore ai 55 anni, la prevalenza più elevata è stata osservata nelle operaie del manifatturiero (10,7%), nelle assistenti di cucina (8,7%) e nelle addette alle pulizie (8,3%). L’incidenza del diabete standardizzata per età (cioè il numero di nuovi casi per 1.000 persone all’anno) è risultata complessivamente di 5,19 (6,36 negli uomini; 4,03 nelle donne). Tra gli uomini, l’incidenza è più alta tra i lavoratori del settore manifatturiero (9,41), i conducenti di autoveicoli (9,32), gli operatori di impianti mobili tra cui l’agricoltura (8,31), gli assistenti personali (8,17) e gli addetti ai trasporti (7,87); il più basso tra insegnanti universitari (3,44), architetti e ingegneri civili (3,83). Per le donne, l’incidenza è apparsa più alta tra le addette al manifatturiero (7,2), alle pulizia (6,18), alle cucine (5,65), fra le cameriere e le governanti (5,01), mentre il valore più basso è stato quello di fisioterapiste e igieniste dentali (2,20), scrittrici e artiste (2,27).