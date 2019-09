Diagnosticato tumore inesistente a ex cantante, sottoposta inutilmente alla chemio

E’ stata espressa “vicinanza umana” all’ex cantante Marisa Sacchetto dall’azienda Ulss 6 Euganea, in merito alla vicenda relativa alla diagnosi di un tumore inesistente nel 2015 alla donna, con conseguente ciclo di chemioterapia e radioterapia.

L’ULSS sottolinea in una nota di “avere massimo rispetto del lavoro dell’Autorità giudiziaria, alla quale l’Unità socio-sanitaria locale ha da tempo fornito, per quanto di sua competenza, tutte le informazioni utili a chiarire lo svolgimento dei fatti. L’Ulss 6 esprime vicinanza umana alla signora Sacchetto e conferma la sua piena fiducia nell’attività degli inquirenti“.