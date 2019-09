Dichiarato lo “stato di emergenza climatica ed ecologica”: la folle e antiscientifica circolare di una dirigente scolastica

Si chiama Maria Grazie Lancellotti, è convinta di essere la Giovanna d’Arco dei cambiamenti climatici e invece è più un Don Chisciotte senza cavallo: combatte contro i mulini a vento. Inutilmente. La signora è la dirigente del Liceo Ginnasio Statale “Orazio” di Roma e nelle scorse ore ha emesso una delle circolari più antiscientifiche della storia, in cui dichiara lo “stato di emergenza climatica ed ecologica per il suo istituto“ invocando maggiore consapevolezza e partecipazione.

Ora, che la situazione ci stia sfuggendo di mano era alquanto chiaro, ma che sia proprio un dirigente scolastico ad avallare queste teorie del complotto è un chiaro campanello d’allarme: si stanno diffondendo fake news sul cambiamento climatico che rischiano di far diventare il climate change ancora più pericoloso di quanto non sia.

Non c’è alcuna emergenza, non siamo a rischio estinzione e non faremo la fine dei dinosauri, almeno per ora. Il cambiamento climatico esiste e sul tema si sono espressi fior fior di esperti, ma non è di certo l’allarmismo e il gridare “Al lupo! Al lupo!” che ci salveranno. I danni dovuti al Clima, nel prossimo futuro, ci saranno, ma per farvi fronte è necessario studiare, attuare politiche mirate e ancora studiare.

Non è di certo una circolare schizofrenica che cambierà le cose. Anzi: gli alunni dell’istituto saranno le prime vittime di questo cambiamento, grazie ad una dirigente che “li dirige” verso le azioni sbagliate.