Il Clima e il discorso di Greta Thunberg: se io fossi Donald Trump…

Ho sempre seguito la storia di Greta Thunberg con un filo di simpatia. Intesa come tenerezza e compassione, intendiamoci. Il fatto che un’adolescente con la sindrome di Asperger marinava la scuola un giorno a settimana per protestare contro i potenti del suo Paese (tra i più ecologici al mondo!) perchè non facevano abbastanza per contrastare il cambiamento climatico, mi suscitava una certa dolcezza. Poi, però, la situazione è sfuggita di mano finchè non ha toccato il fondo con il discorso che Greta ha tenuto due giorni fa alle Nazioni Unite. Non credo alle teorie del complotto che circolano su questa figura che nella sua semplicità mi sembra così banale, scontata e genuina… Non escludo a priori che Greta possa davvero essere manovrata; sicuramente viene strumentalizzata, ma a mio avviso è in buona fede. Mi sembra una classica adolescente dall’indole ribelle, decisamente immatura per avere 16 anni, poco colta sulla storia e sulla scienza (avrebbe fatto meglio a studiare un po’ di più anzichè andarsene a scioperare da sola contro il Governo del Paese più ambientalista della Terra), che casualmente è diventata la paladina di una battaglia ideologica che tanta gente senza cultura cavalca da anni con profonda ignoranza.

Il discorso di Greta all’ONU mi fa paura. Non tanto per Greta, ma per il seguito e l’apprezzamento che sta suscitando. La ragazzina svedese ha letto un testo da film horror, ovviamente fantascientifico, perchè non c’è nulla di vero nelle fandonie che ha sputato da quella bocca. Mi fa paura una generazione che si identifica in questi disvalori, in quest’ignoranza, in questa mentalità negativa e pessimistica che rischia di far piombare il mondo in una drammatica spirale di arretratezza e sottosviluppo. Se fosse un’operazione di assistenza sociale per dare un messaggio a tutti i ragazzi che hanno una malattia analoga a quella di Greta, testimoniando il fatto che ce la possono fare ad arrivare in alto, potrebbe anche starci. Ma non può passare per vero uno scenario che viene fuori da tanta sottocultura su diverse tematiche, dall’ambiente alla climatologia, dall’energia alle risorse fino all’economia. In estrema sintesi, il gap più grande di Greta è quello in Geografia dove meriterebbe una sonora bocciatura.

Nel passaggio più imbarazzante del suo discorso, Greta ha detto: “Voi avete rubato i miei sogni e la mia infanzia, con le vostre parole vuote. La gente soffre. La gente muore. Interi ecosistemi stanno collassando. Siamo all’inizio di una estinzione di massa, e tutto ciò di cui potete discutere sono i soldi, e le favole di una eterna crescita economica. Come vi azzardate!“.

Donald Trump le ha risposto con un tweet straordinario: “Sembra una ragazzina molto felice proiettata verso un futuro splendente e meraviglioso! Che bello!“.

Adesso, io vorrei essere Donald Trump anche solo per 10 minuti per parlare in pubblico e rispondere a Greta nel merito delle questioni che ha sollevato. Non per lei, ma per il consenso che riscuote in milioni di ignoranti che la considerano paladina del mondo. Vorrei essere Trump perchè credo che oggi sia la persona più titolata a porsi come antagonista della visione del mondo che Greta rappresenta. Donald Trump, infatti, è innanzitutto il Presidente degli Stati Uniti d’America, il Paese più liberale e progredito del mondo, il più sviluppato e con il maggior benessere diffuso. E’ anche il Paese più democratico che da’ a tutti le stesse possibilità. Prima di diventare Presidente degli Stati Uniti d’America, Trump è stato un imprenditore di successo che ha avuto anche pesanti difficoltà ma al tempo stesso la capacità di rialzarsi e ripartire da zero. Ecco perchè ritengo sia la figura più adatta per rispondere alle fandonie di Greta, trasmettendo all’umanità i più sani valori e principi del progresso e dello sviluppo scientifico e tecnologico, da utilizzare al fine del benessere della persona.

Ecco la lettera (pubblica) che scriverei a Greta e ai suoi fanatici (i veri gretini) se fossi Donald Trump: