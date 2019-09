Disinnesco bomba d’aereo a Battipaglia: riaperta l’autostrada A2

Proseguono come da programma le operazioni di bonifica della bomba d’aereo inglese a Battipaglia (Salerno): gli Artificieri dell’Esercito Italiano sono impegnati nella seconda fase, relativa alla rimozione dell’esplosivo dal corpo dell’ordigno. Sotto il profilo della viabilità in concomitanza con la chiusura della seconda fase alle ore 15:45 è stata aperta una finestra temporale, fino alle 16:40, durante la quale è ripresa temporaneamente la circolazione ferroviaria.

La circolazione lungo l’autostrada A2 è ripresa in via definitiva in entrambe le direzioni, in considerazione dello stato di avanzamento delle operazioni di disinnesco dell’ordigno.