Dispersa turista tedesca 65enne: ricerche in mare

Sono in corso da ieri sera le ricerche di una turista tedesca di 65 anni, Kunigunde Eleonore Kupfer della quale non si hanno notizie da mercoledì, giorno in cui non ha fatto rientro in albergo, a San Bartolomeo al mare, dove soggiornava con un gruppo di turisti.

Già da ieri le ricerche si sono concentrate a Bordighera, dove la donna era andata il giorno precedente la scomparsa. La stanno cercando vigili del fuoco, carabinieri, guardia costiera e protezione civile.

Dopo aver fiutato gli indumenti, un cane dell’unità cinofila ha localizzato la donna dalle parti della scogliera di Sant’Ampelio ed è per questo che le ricerche si sono concentrate in mare, dove al momento sta operando una motovedetta ed e’ in arrivo una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco.