“Diventare geni dello studio in 21 giorni si può”: il Salvagente espone un metodo italiano certificato

Le scuole italiane sono in crisi e non da oggi. Dopo che circa 520mila studenti italiani sono stati chiamati a sostenere l’esame di maturità nel mese di giugno, le stime per il nuovo anno scolastico inaugurato in questi giorni non sono positive: si attende un calo di iscrizioni di 70mila ragazzi rispetto allo scorso anno, e la cifra rischia di assumere un connotato molto peggiore se si considerano le proiezioni dell’Istat, che prevede addirittura 820mila studenti in meno nel giro di dieci anni.

Le motivazioni della costante disaffezione degli studenti per il sistema scolastico sono tante, a partire dalle continue riforme che quasi ogni due anno modificano radicalmente le modalità d’esame.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha introdotto per il 2019 delle modifiche importanti, la più significativa e temuta delle quali è sicuramente la nuova formula della valutazione orale, non più basata sulla tesina classica come in passato ma sulle famigerate tre buste: ognuna contiene uno spunto (un testo, una fotografia, un progetto), e ciascun candidato è tenuto a selezionarne una per avviare autonomamente il colloquio.

Un aspetto della riforma Bussetti, questo, che ha generato non poche preoccupazioni nei commissari ma soprattutto tra gli studenti, e che il nuovo governo dovrà valutare se rivedere in parte o riformare integralmente.

Anche il sempre crescente volume di studio che coinvolge gli adolescenti ha contribuito ad aggravare la situazione: gli studenti si dichiarano stressati e in difficoltà nel 52% dei casi, dati che evidenziano la necessità di apprendere dei metodi di studio velocie al tempo stesso efficaci, sfruttando al meglio le potenzialità della propria mente.

