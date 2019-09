Al via domani a New York il Climate Action Summit, strategie concrete contro i cambiamenti climatici

Al via domani a New York il Climate Action Summit, il vertice mondiale convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: lo scopo è confrontarsi per concordare strategie concrete contro i cambiamenti climatici. Presenzieranno capi di Stato e di governo e vari rappresentanti, tra cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

La conferenza è stata preceduta dal vertice dei giovani sul clima, lo UN Youth Climate Summit, al quale era presente Greta Thunberg.

“Ai leader – spiega l’ONU in un comunicato – è stato chiesto di venire a New York con piani concreti e realistici per accrescere i loro contributi nazionali entro il 2020, sulla scia degli impegni stabiliti nell’Accordo di Parigi del 2015“: “Per essere effettivi e credibili, questi piani non possono puntare solo alla mitigazione. Essi devono mostrare la strada verso una completa trasformazione delle economie, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.

Le emissioni inquinanti continuano infatti ad aumentare e di questo passo il riscaldamento della pianeta raggiungerà i 3,2°C entro la fine del secolo: il trattato di Parigi stabiliva di contenere l’aumento delle temperature al di sotto di 2°C, possibilmente 1,5°C.



Guterres ha invitato i leader mondiali a presentare piani concreti per accelerare il processo di decarbonizzazione dell’economia: sono attesi quindi nuovi negoziati concreti, proposte e impegni per piani nazionali più ambiziosi, operativi già dal 2020.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha ribadito ai governi l’urgenza di ridurre le emissioni di gas serra del 45% nel prossimo decennio, di bloccare ogni nuovo progetto di centrale di carbone dopo il 2020 e di porre fine ai finanziamenti alle energie fossili.

Qualunque direzione prenda il vertice di New York, non si concluderà con un documento vincolante, ma con una dichiarazione firmata da 30 capi di Stato, tra cui Sergio Mattarella. Il giorno successivo si aprirà la 74ª Assemblea generale delle Nazioni Unite e nella settimana di lavori il clima sarà uno dei temi principali