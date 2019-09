Donna incinta trucidata nel sonno in resort di lusso: Harry, Meghan e Archie sono attesi nella stessa struttura

Una donna, al 3° mese di gravidanza, è stata trucidata nel sonno, aggredita con il marito in un resort di lusso in Sudafrica: Karen Turner, insegnante sudafricana 31enne e madre di Hayden (2 anni, illeso) è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì. Anche il marito 33enne, Matthew, è stato accoltellato, ma è riuscito a mettere in fuga gli aggressori.

Due uomini si sono introdotti nel bungalow della coppia intorno alle 3 del mattino, approfittando delle finestre lasciate aperte per il caldo. L’aggressione è stata violenta ma non è stato rubato nulla: anche i cellulari della coppia sono rimasti sul comodino. La polizia sudafricana ha riferito di avere un sospetto che stanno cercando di rintracciare.

“Il ricordo di Matthew era che è stato svegliato da un tizio che lo ha pugnalato allo stomaco. Dall’altra parte del letto c’era un altro tizio che pugnalava mia sorella. Matthew è riuscito ad afferrare il ragazzo e c’è stata una colluttazione“: ha raccontato il fratello maggiore di Karen a News24, riferendo di avere parlato con suo cognato dopo l’intervento chirurgico d’emergenza cui è stato sottoposto.

Il resort si trova nella riserva naturale di Hluleka, sulla costa del Capo Orientale: la coppia si trovava nella struttura per una vacanza di 4 giorni.

Nello stesso resort dovrebbero arrivare nei prossimi giorni il principe Harry con Meghan e il piccolo Archie: la coppia reale sta portando il figlio in un tour per visitare il “luogo preferito di Harry nel mondo“.

Il Sudafrica sta vivendo purtroppo un periodo di forti tensioni razziali e registra una criminalità fuori controllo con oltre 21mila omicidi e 45mila stupri, solo lo scorso anno.