Donna muore per trasfusione sbagliata, scambiate le sacche

Un’anziana di 84 anni è morta venerdì scorso all’ospedale di Vimercate (Monza e Brianza): secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduta per un errore nella trasfusione di sangue, per uno scambio delle sacche.

La struttura sanitaria ha avviato un’indagine interna e ha informato la Procura di Monza.

La paziente era ricoverata nel reparto di Ortopedia, dopo essere stata sottoposta a un intervento per la rottura di un femore. L’ipotesi su cui si stanno concentrando gli ispettori è di un errore umano avvenuto in seguito a un caso di omonimia